Награды и номинации фильма Иисус из Монреаля

Награды и номинации фильма Иисус из Монреаля 1989

Оскар 1990 Оскар 1990
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 1989 Каннский кинофестиваль 1989
Приз жюри
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1990 Золотой глобус 1990
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
 Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1989 Кинофестиваль в Торонто 1989
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Победитель
