Киноафиша
Фильмы
Иисус из Монреаля
Награды и номинации фильма Иисус из Монреаля
Награды и номинации фильма Иисус из Монреаля 1989
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Оскар 1990
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Каннский кинофестиваль 1989
Приз жюри
Победитель
Приз Экуменического жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Кинофестиваль в Торонто 1989
Международная премия критиков (FIPRESCI)
Победитель
