Несмотря на то что состав каннского жюри каждый раз обновляется, начиная с 90-х годов едва ли не большинство его решений представляются довольно сомнительными, хотя и вполне объяснимыми. «Пророк», получивший Гран-при последнего фестиваля, – далеко не самый радикальный случай в этом ряду, однако весьма показательный. Трудно определить наверняка, что больше повлияло на решение выдать приз – чумовой арабско-корсиканско-французский этнокриминальный коктейль…
Финал какой сильный. Встреча на выходе с зоны..."давай прогуляемся до следующего автобуса", а сзади и следом джипы сопровождения, как у президента, а он им так тихонько из-за спины - кыш, типа, свободны, отвалите.
Прямо душа поет.
Кстати, в рождество когда он в камере вокруг оси долго кружился и пел - это вроде медитации?
10/10
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