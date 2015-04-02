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Пророк Пророк
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Un prophète Пророк 2009 / Франция / Италия
7.3 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Пророк»

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Наша рецензия

Несмотря на то что состав каннского жюри каждый раз обновляется, начиная с 90-х годов едва ли не большинство его решений представляются довольно сомнительными, хотя и вполне объяснимыми. «Пророк», получивший Гран-при последнего фестиваля, – далеко не самый радикальный случай в этом ряду, однако весьма показательный. Трудно определить наверняка, что больше повлияло на решение выдать приз – чумовой арабско-корсиканско-французский этнокриминальный коктейль…

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Как интересно...абсолютно ведь девственный в нравственном отношении пацан (начало фильма), и как-то интуитивно пришел к исламу. Ну, у них там хоть какая-то общность, не на бабках и авторитете завязанная, как у корсиканцев. Если ислам может объединять людей не только на основе денег, то наверное за ним будущее, закономерно.

Финал какой сильный. Встреча на выходе с зоны..."давай прогуляемся до следующего автобуса", а сзади и следом джипы сопровождения, как у президента, а он им так тихонько из-за спины - кыш, типа, свободны, отвалите.

Прямо душа поет.

Кстати, в рождество когда он в камере вокруг оси долго кружился и пел - это вроде медитации?

10/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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