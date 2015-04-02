Наша рецензия

Несмотря на то что состав каннского жюри каждый раз обновляется, начиная с 90-х годов едва ли не большинство его решений представляются довольно сомнительными, хотя и вполне объяснимыми. «Пророк», получивший Гран-при последнего фестиваля, – далеко не самый радикальный случай в этом ряду, однако весьма показательный. Трудно определить наверняка, что больше повлияло на решение выдать приз – чумовой арабско-корсиканско-французский этнокриминальный коктейль…