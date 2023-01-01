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Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
Киноафиша Персоны Евгений Кузнецов

Евгений Кузнецов

Дата рождения
20 мая 1916
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
7 августа 1973
Место рождения
Петроград , СССР

Популярные фильмы

Собачье сердце
Собачье сердце (1988)
8.692307
Кабачок «13 стульев»
Кабачок «13 стульев» (1966)
7.2
Семнадцать мгновений весны
Семнадцать мгновений весны (1973)
0

Фильмография Евгений Кузнецов

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 2 Сериалы 1 Актер 3
Собачье сердце 8.7
Собачье сердце
драма, фантастика, комедия 1988, СССР
Билеты
Семнадцать мгновений весны
Семнадцать мгновений весны
криминал, военный 1973, СССР
Кабачок «13 стульев» 7.2
Кабачок «13 стульев»
комедия 1966, СССР
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