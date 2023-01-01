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О персоне
Фильмография
Евгений Кузнецов
Киноафиша
Персоны
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов
Дата рождения
20 мая 1916
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
7 августа 1973
Место рождения
Петроград , СССР
Популярные фильмы
Собачье сердце
(1988)
8.692307
Кабачок «13 стульев»
(1966)
7.2
Семнадцать мгновений весны
(1973)
0
Фильмография Евгений Кузнецов
Жанр
Все
Военный
Драма
Комедия
Криминал
Фантастика
Год
Все
1988
1973
1966
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актер
3
8.7
Собачье сердце
драма, фантастика, комедия
1988, СССР
Билеты
Семнадцать мгновений весны
криминал, военный
1973, СССР
7.2
Кабачок «13 стульев»
комедия
1966, СССР
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