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Постер фильма Время и ветер
6.7
Киноафиша Фильмы Время и ветер
6.7

Время и ветер

, 2013
O Tempo e o Vento
Бразилия / драма / 18+
Постер фильма Время и ветер
6.7

В ролях

Фернанда Монтенегро
Фернанда Монтенегро
Bibiana Terra Cambará (idosa)
Тьяго Ласерда
Capitão Rodrigo Cambará
Марджори Эстиано
Bibiana Terra-Cambará (jovem)
Клео Пирес
Ana Terra
Матеус Коста
Janaína Kremer Motta
Bibiana Terra-Cambará (adulta)
Mayana Moura
Luzia Silva Cambará
Igor Rickli
Bolívar Terra-Cambará
Leonardo Machado
Marciano Bezerra
Cláudia Barbot
Mucama
Liselene Severo Bidone
Ana Terra (old)
Режиссер Жайме Монжардим
Сценарист Tabajara Ruas, Эрико Вериссимо, Letícia Wierzchowski
Композитор Alexandre Guerra
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бразилия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 28 сентября 2013
Дата выхода
28 сентября 2013 Бразилия
Сборы в мире $3 477 093
Производство Nexus Cinema e Vídeo, Globo Filmes
Другие названия
O Tempo e o Vento, Time and the Wind, El Tiempo y el Viento, Время и ветер

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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