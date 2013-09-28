В ролях
Janaína Kremer Motta
Bibiana Terra-Cambará (adulta)
Mayana Moura
Luzia Silva Cambará
Igor Rickli
Bolívar Terra-Cambará
Leonardo Machado
Marciano Bezerra
Liselene Severo Bidone
Ana Terra (old)
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Жайме Монжардим
Сценарист
Tabajara Ruas, Эрико Вериссимо, Letícia Wierzchowski
Композитор
Alexandre Guerra
Детали фильма
Страна
Бразилия
Продолжительность
1 час 55 минут
Год выпуска
2013
Премьера в мире
28 сентября 2013
Дата выхода
|28 сентября 2013
|Бразилия
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Сборы в мире
$3 477 093
Производство
Nexus Cinema e Vídeo, Globo Filmes
Другие названия
O Tempo e o Vento, Time and the Wind, El Tiempo y el Viento, Время и ветер