Фильмы
Центральный вокзал
Награды и номинации фильма Центральный вокзал
Награды и номинации фильма Центральный вокзал 1998
Оскар 1999
Лучшая женская роль
Номинант
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Золотой глобус 1999
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
Лучший неанглоязычный фильм
Победитель
Берлинале 1998
Лучший фильм
Победитель
Лучшая актриса
Победитель
Соревнование
Победитель
