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Фильмография
Ноэль Адам
Noëlle Adam
Киноафиша
Персоны
Ноэль Адам
Ноэль Адам
Noëlle Adam
Дата рождения
24 декабря 1933
Возраст
92 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
Популярные фильмы
7.1
Не пойман — не вор
(1958)
6.3
Человек-оркестр
(1970)
5.9
Девушка ритма
(1959)
Фильмография Ноэль Адам
6.3
Человек-оркестр
Homme orchestre, L'
мюзикл, комедия
1970, Франция / Италия
5.9
Девушка ритма
Beat Girl
драма
1959, Великобритания
7.1
Не пойман — не вор
Ni vu, ni connu
комедия
1958, Франция
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