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Киноафиша Фильмы Воин.com

Воин.com

Voin.com 18+
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О фильме

Игнат стал выпивать, за что его и отчисляют из института. Он возвращается в родной уездный город, где нечем заняться, все умирают со скуки. Там есть только один неженатый мужчина — местный военком. Игнат когда-то ему насолил, и военком пообещал отправить его в армию. Сначала Игнат бегает от военкома, а потом вдруг у них завязывается дружба, военком становится парню вместо отца, которого у Игната не было… Потом Игнат решает все же пойти в армию, потому что делать ему решительно нечего, но в последний момент ему становится страшно, и он уезжает восстанавливаться в институт…
Воин.com - трейлер
Воин.com  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 19 апреля 2012
Дата выхода
19 апреля 2012 Россия КароПрокат
19 апреля 2012 Беларусь
19 апреля 2012 Казахстан
19 апреля 2012 Украина
Сборы в мире $12 778
Другие названия
Voin.com, Воин.com
Режиссер
Елена Бычкова
Елена Бычкова
В ролях
Владимир Киммельман
Тимофей Трибунцев
Тимофей Трибунцев
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Альберт Филозов
Альберт Филозов
Евгений Дмитриев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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