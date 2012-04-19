Игнат стал выпивать, за что его и отчисляют из института. Он возвращается в родной уездный город, где нечем заняться, все умирают со скуки. Там есть только один неженатый мужчина — местный военком. Игнат когда-то ему насолил, и военком пообещал отправить его в армию. Сначала Игнат бегает от военкома, а потом вдруг у них завязывается дружба, военком становится парню вместо отца, которого у Игната не было… Потом Игнат решает все же пойти в армию, потому что делать ему решительно нечего, но в последний момент ему становится страшно, и он уезжает восстанавливаться в институт…

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