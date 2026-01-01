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Михаил Хмуров
Michael Khmurov
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Персоны
Михаил Хмуров
Михаил Хмуров
Michael Khmurov
Дата рождения
26 февраля 1966
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Тула, Союз Советских Социалистических Республик
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой боевиков
Биография Михаила Хмурова
Родился 26 февраля 1966 года. Тула, СССР (Россия).
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