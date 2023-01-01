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Любовная лихорадка Любовная лихорадка
Киноафиша Фильмы Любовная лихорадка Любовная лихорадка, 2004: актеры и роли
A Love Song for Bobby Long Любовная лихорадка 2004 / США
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Любовная лихорадка, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Шэйни Гэйбл
В ролях
Джон Траволта Джон Траволта John Travolta Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson Гэбриел Махт Гэбриел Махт Gabriel Macht Дебора Кара Ангер Дебора Кара Ангер Deborah Kara Unger Дэйн Родс Dane Rhodes Дэвид Дженсен David Jensen Клейн Кроуфорд Клейн Кроуфорд Clayne Crawford Сонни Шроер Sonny Shroyer
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