Гениальная вечеринка, 2007

«Гениальная вечеринка (введение)» / Genius Party (Intro), режиссер Ацуко Фукусима «Шанхайский дракон» / Shanghai Dragon, режиссер Сёдзи Кавамори «Четверка смертячков» / Deathtic Four, режиссер Синдзи Кимура «Дверной звонок» / Doorbel, режиссер Ёдзи Фукуяма «Предельный цикл» / Limit Cycle, режиссер Хидэки Футамура «Машина счастья» / Happy Machine, режиссер Масааки Юаса «Светло-голубой» / Baby Blue, режиссер Синъитьиро Ватанабэ Самая экспериментальная анимационная студия Японии, Studio 4C, решила поиграть мускулами в сборниках короткометражных работ, созданных как выдающимися режиссерами «старой школы», так и молодой порослью, на момент выхода фильмов едва известной за пределами страны. Результатом стали два фильма, которые можно назвать «выставкой достижений народного хозяйства» аниме-индустрии, но на самом деле речь идет не больше и не меньше, чем об антологии визуального языка современной Японии.