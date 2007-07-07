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Гениальная вечеринка Гениальная вечеринка
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Genius Party

Гениальная вечеринка, 2007

2007 / Япония
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12 голосов
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О фильме

«Гениальная вечеринка (введение)» / Genius Party (Intro), режиссер Ацуко Фукусима «Шанхайский дракон» / Shanghai Dragon, режиссер Сёдзи Кавамори «Четверка смертячков» / Deathtic Four, режиссер Синдзи Кимура «Дверной звонок» / Doorbel, режиссер Ёдзи Фукуяма «Предельный цикл» / Limit Cycle, режиссер Хидэки Футамура «Машина счастья» / Happy Machine, режиссер Масааки Юаса «Светло-голубой» / Baby Blue, режиссер Синъитьиро Ватанабэ Самая экспериментальная анимационная студия Японии, Studio 4C, решила поиграть мускулами в сборниках короткометражных работ, созданных как выдающимися режиссерами «старой школы», так и молодой порослью, на момент выхода фильмов едва известной за пределами страны. Результатом стали два фильма, которые можно назвать «выставкой достижений народного хозяйства» аниме-индустрии, но на самом деле речь идет не больше и не меньше, чем об антологии визуального языка современной Японии.

7.1 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 7 июля 2007
Возраст 18+
Режиссер
Николас де Креси
В ролях
Томоко Канэда
Ринко Кикути
Ринко Кикути
Каору Мидзухара
Лу Ниньюань
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гениальная вечеринка 2 постера
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Гениальная вечеринка
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