Мелодия на два голоса, 1980

27-летний Кирилл Воробьев живет моментом, не имеет особых амбиций и работает слесарем на заводе. Он живет с родителями со своей девушкой Зиной, с которой встречается уже год, и для обоих жизнь проходит тихо и незаметно.

Все меняется, когда Кирилл встречает Алену, студентку престижного московского ВУЗа. Он почти сразу влюбляется в девушку, но та не проявляет заинтересованности в малообразованном и уже не молодом человеке. То ли от скуки, то ли от безнадеги Кирилл зовет Зину в ЗАГС…

