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Мелодия на два голоса Мелодия на два голоса
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Мелодия на два голоса, 1980

1980 / СССР
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

27-летний Кирилл Воробьев живет моментом, не имеет особых амбиций и работает слесарем на заводе. Он живет с родителями со своей девушкой Зиной, с которой встречается уже год, и для обоих жизнь проходит тихо и незаметно.
Все меняется, когда Кирилл встречает Алену, студентку престижного московского ВУЗа. Он почти сразу влюбляется в девушку, но та не проявляет заинтересованности в малообразованном и уже не молодом человеке. То ли от скуки, то ли от безнадеги Кирилл зовет Зину в ЗАГС… 
 

  • Фильм создан по мотивам одноименной повести Анатолия Афанасьева. Писатель самостоятельно переработал свое произведение в киносценарий.
  • Алену Борисоглебскую, главную героиню фильма в исполнении Людмилы Нильской, озвучила Наталья Гурзо, часто занимавшаяся переозвучанием актеров, голоса которых не удовлетворяли создателей фильмов. Парикмахер Гриша в фильме также говорит “не своим” голосом: его озвучил Юрий Саранцев.
  • В фильме звучит цитата из стихотворения Николая Рубцова «Волнуется Южное море». Кроме того, упоминаются произведения Николая Некрасова и Евгения Баратынского.
  • Авторами музыки к фильму, той самой “мелодии”, являются советские кинокомпозиторы Александр Колкер и Александр Журбин.

Просто и без особых проблем складывается жизнь Кирилла Воробьева: окончив школу и отслужив армию, он работает на заводе слесарем. Но однажды он встречает Алену, студентку одного из московских вузов. И впервые, Кирилл начинает чувствовать себя скованно и неуютно в обществе понравившейся интеллигентной девушки.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 18 мая 1980
Возраст 12+
Режиссер
Александр Боголюбов
В ролях
Евгений Меньшов
Людмила Нильская
Людмила Нильская
Ирина Резникова
Владимир Заманский
Владимир Заманский
Софья Павлова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мелодия на два голоса 1 постер
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Мелодия на два голоса
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