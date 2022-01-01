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Александр Мельников
Александр Мельников
О персоне
Фильмография
Александр Мельников
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Дата рождения
3 ноября 1993
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Ивантеевка, Россия
Рост
164 см
Биография Александра Мельникова
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Фильмография Александра Мельникова
Коробка
драма, спорт, комедия
2015, Россия
4.0
Однажды
комедия, приключения
2014, Россия
3.0
Республика ШКИД
драма
1966, СССР
7.0
Музыканты одного полка
комедия
1965, СССР
6.0
Белеет парус одинокий
приключения
1937, СССР
6.0
Горячие денечки
комедия
1935, СССР
5.0
Песня о счастье
мелодрама
1934, СССР
7.0
Моя Родина
драма
1932, СССР
6.0
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