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Геннадий Полока
Геннадий Полока
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Геннадий Полока
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Дата рождения
15 июля 1930
Возраст
84 года
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
5 декабря 2014
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Биография Геннадия Полоки
Родился 15 июля 1930 года. Самара, СССР (Россия).
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Фильмография Геннадия Полоки
Высоцкий. Одесская тетрадь
документальный
2017, Россия
0.0
Возвращение броненосца
приключения, комедия
1996, Россия
6.0
Три процента риска
драма
1985, СССР
5.0
Мелодия на два голоса
драма
1980, СССР
6.0
Одиножды один
комедия
1974, СССР
7.0
Один из нас
приключения, драма
1970, СССР
7.0
Интервенция
комедия, драма
1967, СССР
7.0
Республика ШКИД
драма
1966, СССР
7.0
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