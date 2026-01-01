Оповещения от Киноафиши
Ведьма из Блэр: Курсовая с того света
Награды и номинации фильма Ведьма из Блэр: Курсовая с того света
Награды и номинации фильма Ведьма из Блэр: Курсовая с того света 1999
Каннский кинофестиваль 1999
Иностранный фильм
Победитель
Золотая камера
Номинант
Премия C.I.C.A.E.
Номинант
Золотая малина 2000
Худшая женская роль
Победитель
Худший фильм
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2000
Best Action Sequence
Номинант
