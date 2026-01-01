«Грязные деньги»
Маньяк

, 1980
Maniac
США / драма, ужасы, триллер / 18+
О фильме

Фрэнк лишился матери много лет назад в результате автокатастрофы. Она была проституткой и унижала мальчика, но он всё еще скучает по ней. Чтобы не дать матери покинуть его, Фрэнк убивает молодых женщин и надевает их скальпы на манекены, которые размещает вокруг своих апартаментов.

В ролях

Джо Спинелл
Кэролайн Манро
Эбигэйл Клэйтон
Келли Пайпер
Рита Монтон
Том Савини
Режиссер Уильям Лустиг
Сценарист C.A. Rosenberg, Джо Спинелл
Композитор Джей Чэттауэй
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 10 мая 1980
Дата выхода
14 ноября 1980 Россия 18+
30 октября 1981 Бразилия
7 ноября 1980 Германия
25 января 1981 Дания
14 ноября 1980 Казахстан
13 октября 1983 Португалия M/18
26 декабря 1980 США
14 ноября 1980 Украина
3 марта 1982 Франция
31 июля 1982 Япония
Бюджет $350 000
Производство Magnum Motion Pictures Inc.
Другие названия
Maniac, Maníaco, Maniac: Maníaco, Маньяк, Elmebeteg, Maniac - dødens budbringer, Maniac - kvindemorderen, Maniac - nukkemurhaaja, Maniac - vaanii ja tappaa, Maniak, Maniakk, Maniaque, Manijak, O Maníaco, Μανιακός δολοφόνος, Ο μανιακός, マニアック（1981）, 疯子, 瘋狂殺手

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
Цитаты

Frank Zito Я же говорил тебе не ходить сегодня вечером, не так ли? Каждый раз, когда ты выходишь, происходит что-то подобное.

Отзывы о фильме

У Disney есть своя забытая «Игра престолов»: начали за здравие, а закончили своим сказочным «Домом дракона»
