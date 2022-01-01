Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дмитрий Шостакович. Альтовая соната
Киноафиша Фильмы Дмитрий Шостакович. Альтовая соната

Дмитрий Шостакович. Альтовая соната, 1981

1981 / СССР
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Фильм о гениальном композиторе Дмитрии Шостаковиче. Сокуров сочинил трагический реквием по уникальной судьбе творца, по творчеству, обреченному вызревать и реализовываться в сковывающих рамках государственной идеологии. Это картина о победе мощного искусства и о поражении-гибели слабого человека, несущего груз своего дара. Биография Шостаковича, включившая в себя острейшие моменты социальной жизни советской России, стала поводом и материалом для обобщения и размышления режиссера о трагическом предназначении художника, всегда одинокого, но не отделимого от своей эпохи, от своего Отечества.
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1981
Премьера в мире 1 января 1981
Режиссер
Семён Аранович
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Дмитрий Шостакович. Альтовая соната 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Приложение киноафиши