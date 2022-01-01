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И ничего больше, 1987

1987 / СССР
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 10 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 25 апреля 1988
Режиссер
Александр Сокуров
Александр Сокуров
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма И ничего больше 1 постер
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