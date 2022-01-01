Дело для начинающего палача, 1970

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о выходе в прокат Причины посмотреть Неделя чешского кино. "Золотые шестидесятые" Развернуть 7.0 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 42 минуты Год выпуска 1970 Премьера в мире 3 июля 1970 Режиссер Павел Юрачек В ролях Любомир Костелка Иржи Янда Милош Вавра Все актеры и съемочная группа 1 постер

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