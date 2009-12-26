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Фильмография
Ярослав Моучка
Jaroslav Moučka
Киноафиша
Персоны
Ярослав Моучка
Ярослав Моучка
Jaroslav Moučka
Дата рождения
9 ноября 1923
Возраст
86 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
26 декабря 2009
Место рождения
Studená, Чехия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Актер озвучки
Популярные фильмы
7.9
Маркета Лазарова
(1967)
7.9
Джентльмены
(1969)
7.7
Ухо
(1970)
Фильмография Ярослав Моучка
7.5
Ученик чародея
Carodejuv ucen
анимация, семейный, фэнтези
1978, Чехословакия / Германия
7.4
Четырех убийств достаточно, дорогая
'Ctyri vrazdy stací, drahousku'
комедия, криминал
1971, Чехословакия
7.7
Ухо
Ucho
драма
1970, Чехословакия
7.9
Джентльмены
Svetáci
комедия
1969, Чехословакия
7.9
Маркета Лазарова
Marketa Lazarová
мелодрама, исторический, драма
1967, Чехословакия
7.1
Ночь невесты
Noc nevesty
драма
1967, Чехословакия
6.9
On the Tightrope
Na lane
драма
1963, Чехословакия
7.5
Дьявольская западня
Ďáblova past
драма
1961, Чехословакия
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