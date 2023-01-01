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Танго и Кэш Танго и Кэш
Киноафиша Фильмы Танго и Кэш Танго и Кэш, 1989: актеры и роли
Tango & Cash Танго и Кэш 1989 / США
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Танго и Кэш, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Андрей Кончаловский Андрей Кончаловский
В ролях
Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Курт Рассел Курт Рассел Kurt Russell Джек Пэлэнс Тери Хатчер Брайон Джеймс Майкл Дж. Поллард Michael J. Pollard
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
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