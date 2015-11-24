Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Коты Эрмитажа" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Незваные Незваные
Киноафиша Фильмы Незваные Отзывы о фильме «Незваные»
The Uninvited Незваные 2009 / США
6.8 Оцените
41 голос Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Незваные»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
fanbunga 24 ноября 2015, 00:44
фу, как испоганили идею красивейшей и печальной Истории двух сестер!


Не говоря уже о том, что не страшно ни разу. У корейцев и мешок был прикольнее, не то что здешний убогий мусорный макет, и глаза из-под кухонного шкафа зыркали что надо. И в восточных призраках есть особенный шарм: черные глаза, черные прямые волосы, бледная кожа и нестандартное поведение.





Ответ на сообщение Body от 20/05/2013 - 11:31:17



Ужасный момент в фильме только в самом конце, когда девочка больно и вполне заслуженно ранит
 сознание врача



✊ девочка жуть, какая продуманная.
24 ноября 2015, 00:44 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Праведник
Праведник 110 комментариев
Медея
Медея 2 комментария
Крик 6
Крик 6 12 комментариев
Поехавшая
Поехавшая 51 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Крик 6
Крик 6
2023, США, ужасы, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши