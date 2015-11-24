Ужасный момент в фильме только в самом конце, когда девочка больно и вполне заслуженно ранит сознание врача
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Не говоря уже о том, что не страшно ни разу. У корейцев и мешок был прикольнее, не то что здешний убогий мусорный макет, и глаза из-под кухонного шкафа зыркали что надо. И в восточных призраках есть особенный шарм: черные глаза, черные прямые волосы, бледная кожа и нестандартное поведение.
Ответ на сообщение Body от 20/05/2013 - 11:31:17
✊ девочка жуть, какая продуманная.
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