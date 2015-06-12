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Фильмография
Александр Мезенцев
Aleksandr Mezentsev
Киноафиша
Персоны
Александр Мезенцев
Александр Мезенцев
Aleksandr Mezentsev
Дата рождения
28 августа 1951
Возраст
63 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
12 июня 2015
Место рождения
Певек, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Путешественник
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
6.7
Про уродов и людей
(1998)
Билеты
6.6
Кармен
(2003)
6.4
Пока цветет папоротник
(2012)
Фильмография Александр Мезенцев
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мини-сериал
Приключения
Фэнтези
Год
Все
2015
2014
2012
2007
2006
2003
1998
Все
7
Фильмы
6
Сериалы
1
Актер
7
3.7
Гость
Gost
драма, детектив, приключения
2015, Россия
5.6
Дубровский
Dubrovskiy
драма, криминал
2014, Россия
Смотреть трейлер
6.4
Пока цветет папоротник
комедия, приключения, фэнтези, мини-сериал
2012, Россия
3.4
Ловушка
Lovushka
боевик, драма
2007, Россия
6.2
Фартовый
Fartovyy
криминал, драма
2006, Россия
6.6
Кармен
Karmen
драма, мелодрама
2003, Россия
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6.7
Про уродов и людей
Pro urodov i lyudey
драма, исторический
1998, Россия
Билеты
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