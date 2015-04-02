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Вдох - выдох
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Вдох - выдох 2006 / Россия
5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Вдох - выдох»

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Сер 2 апреля 2015, 12:51
Сотрел кто нибудь? :)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Вадим 2 апреля 2015, 12:51
Фильм для тех, кто хочет и умеет думать.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Вадим 2 апреля 2015, 12:51
Странный фильм. То, что он оставляет что-то внутри, - определенно. Но в этом трудно разобраться. То, что фильм НЕ понравился точно сказать НЕ могу. Я думаю, что тот кто привык смотреть не только блокбастеры с кучей спецэффектов и минимумом смысла вполне на этот фильм может сходить. Да и снят для малобюджетного фильма довольно красиво. И эротика есть, правда, нестандартная немного. В общем, на любителя.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Oska 2 апреля 2015, 12:51
✊ Подскажите, идти или нет? Хочется фильм посмотреть со смыслом. Неужели есть еще такие фильмы?✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Шурик 2 апреля 2015, 12:51
Фильм о чувствах и о взаимоотношениях между м/ж (+ ж/ж). Действия в нем продиктованы не холодным расчетом, а именно чувствами. Хорошо подойдет тем, кто умеет (может, хочет) жить не только разумом, но и сердцем. К минусам можно отнести то, что не хватает тонкого русского юмора и хорошей музыки.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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