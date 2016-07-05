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Чужой дом Чужой дом
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House of Others / Skhvisi sakhli

Чужой дом, 2016

2016 / Россия / Грузия / Хорватия / Испания
6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Фильм о жизни двух семей, которых изменила война в Абхазии
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Русудан Глурджидзе («Оскар», «Апрельские заморозки») сняла свою первую полнометражную работу, которую сразу высоко оценили критики. В картине снялись Зураб Магалашвили, Ольга Дыховичная («Вдох-выдох», «Портрет в сумерках»), Иамзе Сухиташвили («Слепые свидания», «Garpastum»), Саломе Демурия, Сабина Ахмедова («Диверсант 2: Конец войны», «Каникулы строгого режима»), Бранко Джурич («Всем нужна Кэт», «В краю крови и меда»).

Фильм рассказывает историю двух семей, жизнь которых изменила война в Абхазии. Оба семейства вынуждены оставить родные дома, они остаются на стороне победителя и заселяются в опустевшие жилища других людей. Не смотря на то, что вокруг уже нет выстрелов и война осталась позади, для семей боевые действия не закончены — из окружающей реальности они переместились в их головы.

— Картина получила премию «Ника» как лучший фильм стран СНГ и Балтии

— Фильм вошел в число соискателей премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке»

— Картина получила премии «Лучшая режиссура» и «Лучшая операторская работа» на 7 м международном фестивале в Пекине

Две семьи пережили короткую,но разрушительную войну в Абхазии. Оказавшись на стороне победителей, они поселяются в поспешно брошенных домах побежденных, но, кажется, они не в состоянии начать новую мирную жизнь: война продолжается в повседневной жизни, борьба все еще бушует внутри…

6.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 5 июля 2016
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Русудан Глурджидзе
Русудан Глурджидзе
В ролях
Зураб Магалашвили
Зураб Магалашвили
Ольга Дыховичная
Ольга Дыховичная
Иамзе Сухиташвили
Иамзе Сухиташвили
Саломе Демурия
Саломе Демурия
Сабина Ахмедова
Сабина Ахмедова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чужой дом 1 постер
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28 июля 2017 11:20
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