Чужой дом, 2016

Русудан Глурджидзе («Оскар», «Апрельские заморозки») сняла свою первую полнометражную работу, которую сразу высоко оценили критики. В картине снялись Зураб Магалашвили, Ольга Дыховичная («Вдох-выдох», «Портрет в сумерках»), Иамзе Сухиташвили («Слепые свидания», «Garpastum»), Саломе Демурия, Сабина Ахмедова («Диверсант 2: Конец войны», «Каникулы строгого режима»), Бранко Джурич («Всем нужна Кэт», «В краю крови и меда»).

Фильм рассказывает историю двух семей, жизнь которых изменила война в Абхазии. Оба семейства вынуждены оставить родные дома, они остаются на стороне победителя и заселяются в опустевшие жилища других людей. Не смотря на то, что вокруг уже нет выстрелов и война осталась позади, для семей боевые действия не закончены — из окружающей реальности они переместились в их головы.