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Земля красных людей Земля красных людей
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Terra degli uomini rossi, La / Birdwatchers

Земля красных людей, 2008

2008 / Италия / Бразилия
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Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2008
Возраст 18+
Режиссер
Марко Бекис
В ролях
Клаудио Сантамария
Клаудио Сантамария
Кьяра Казелли
Кьяра Казелли
Леонардо Медейрос
Матеус Наштергале
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Земля красных людей 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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