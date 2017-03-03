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Кьяра Казелли
Кьяра Казелли
Chiara Caselli
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Кьяра Казелли
Chiara Caselli
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Дата рождения
22 декабря 1967
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Кьяра Казелли
Родилась 22 декабря 1967 года. Болонья, Италия.
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Фильмография Кьяра Казелли
Господин Дьявол
ужасы, триллер
2019, Италия
5.0
Господин Никто
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама
2009, Бельгия / Канада / Франция
8.0
Отец моих детей
драма
2009, Германия / Франция
6.0
Земля красных людей
драма
2008, Италия / Бразилия
0.0
Парень с обложки – последняя революция
2007, Италия
0.0
Игра Рипли
драма, мистика, криминал
2002, Италия / Великобритания / США
6.0
Без сна
триллер, ужасы, детектив
2000, Италия
6.0
Мой личный штат Айдахо
драма, мелодрама
1991, США
7.0
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3 марта 2017 15:18
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