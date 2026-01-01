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Кьяра Казелли
Chiara Caselli
Киноафиша
Персоны
Кьяра Казелли
Кьяра Казелли
Chiara Caselli
Дата рождения
22 декабря 1967
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Болонья, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Актёр ужасов
Биография Кьяра Казелли
Родилась 22 декабря 1967 года. Болонья, Италия.
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Популярные фильмы
8.0
Господин Никто
(2009)
7.0
Мой личный штат Айдахо
(1991)
7.0
Парень с обложки – последняя революция
(2007)
Фильмография Кьяра Казелли
5.8
Господин Дьявол
Il signor Diavolo
ужасы, триллер
2019, Италия
Смотреть трейлер
Рецензия
8
Господин Никто
Mr. Nobody
фантастика, фэнтези, драма, мелодрама
2009, Бельгия / Канада / Франция
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6.7
Отец моих детей
Le père de mes enfants
драма
2009, Германия / Франция
6.8
Земля красных людей
Terra degli uomini rossi, La / Birdwatchers
драма
2008, Италия / Бразилия
7
Парень с обложки – последняя революция
Cover Boy – L’ultima rivoluzione
драма
2007, Италия
6.6
Игра Рипли
Ripley's Game
драма, мистика, криминал
2002, Италия / Великобритания / США
6.2
Без сна
Non ho sonno
триллер, ужасы, детектив
2000, Италия
6.8
За облаками
Par - delа les nuages / Al di là delle nuvole
мелодрама
1995, Франция / Италия / Германия
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