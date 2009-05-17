Отец моих детей, 2009

Грегуар Канвель – счастливый человек. Любимая жена, трое очаровательных дочек, любимая профессия. Он кинопродюсер. Открывать кинорежиссеров, помогать создавать фильмы, созвучные его свободному и реалистичному видению кино, - вот цель его жизни. Призвание. Грегуар реализуется в работе, посвящая ей почти все время и энергию. Человек кипучей энергии, Грегуар дает себе передышку только на выходные, проводя их за городом в кругу семьи: и эти сладостные минуты драгоценны и редки. Авторитет и невероятное человеческое обаяние Грегуара вызывают восхищение. Кажется, ничто не может его остановить. Однако его престижная продюсерская структура - Мун Фильм - на грани разорения. Слишком много фильмов в производстве, слишком много рискованных решений, слишком много долгов. Опасность принимает конкретные формы. Но Грегуар хочет во что бы то ни стало продолжать работу. Куда приведет эта бешеная гонка? Приходит день, когда он вынужден столкнуться с реальностью. Сомнений нет: это крах. И огромная усталость. Вскоре она уступает место отчаянию.

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