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Технология Технология 2008 / Россия
6.8 Оцените
173 голоса
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Отзывы о фильме «Технология»

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Комментарии Обсудить в чате
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jul 2 апреля 2015, 12:51
хрен с ней -с окупаемостью,лишь бы фильм достойный сделали.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
тока-тока 2 апреля 2015, 12:51
очень хороший фильм... для дебюта можно поставить хорошо... может тут нет специфектов, да прстенькие съёмки... но замысел!!! Показатель как много серых... и людей которые себя считают богами этого мира... молодцы ребята... так или иначе люди которые стремятся к целям, добиваются всего!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
reek 2 апреля 2015, 12:51
да, согласен! фильм хороший!игра актеров просто радует!!!Музыка к фильму очень понравилась,кто нибудь знает где ее можно достать???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
sfx 2 апреля 2015, 12:51
один из лучших фильмов за последнее время✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Шурин 2 апреля 2015, 12:51
Какой идиот монтировал трейлер? Наверно он ставил себе задачу чтобы зритель заранее не дай боже не понял о чём фильм. Фильм-то вообще о другом и далеко не так уж и плох.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
scaner 2 апреля 2015, 12:51
шлак тупняцкий✊ социальный заказ спонсоров аншлага и лично Регины Дубовицкой
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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