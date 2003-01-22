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Постер фильма Смех и наказание
5.7
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5.7

Смех и наказание

, 2003
Rire et châtiment
Франция / комедия / 18+
Постер фильма Смех и наказание
5.7

О фильме

Венсан, молодой энергичный врач, постоянно подшучивает над своими пациентами, друзьями и женой. Его жена Камилла устала жить с человеком, который её не слышит, не понимает и она решает уйти от него. Беда не приходит одна. В тот же вечер Венсан узнаёт, что его шутки могут стать причиной всех его несчастий... Раздираемый противоречиями, не зная, что выбрать: свою любовь к шуткам и розыгрышам или скрываемую в глубине души сентиментальность, - Венсан пускается в увлекательное путешествие в поисках своего собственного "я". Чтобы обрести себя, ему приходится столкнуться с реальной жизнью, истинными чувствами и умерить свой запал юмора, чтобы, в конце концов, обрести счастье…

В ролях

Хосе Гарсия
Хосе Гарсия
Vincent Roméro
Изабелль Доваль
Camille Sétine
Лоран Люка
Лоран Люка
Jacques
Бенуа Пульворд
Бенуа Пульворд
Le prof de secourisme
Вероник Пиччьотто
Catherine
Филипп Юшан
Филипп Юшан
Pierre
Жюдит Эль Зейн
Жюдит Эль Зейн
Agnès
Мари Мерге
Madame Bourdier
Рено Раттен
Chauffeur de taxi
Ален Бузиге
Ален Бузиге
Le dragueur dans la rue
Режиссер Изабелль Доваль
Сценарист Olivier Dague, Изабелль Доваль, Жан-Франсуа Халин
Композитор Александр Депла
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2003
Премьера онлайн 22 января 2003
Премьера в мире 22 января 2003
Дата выхода
28 января 2003 Бельгия 9
28 января 2003 Франция
Бюджет €5 350 000
Сборы в мире $6 325 857
Производство MP Productions, EuropaCorp, France 2 Cinéma
Другие названия
Rire et châtiment, Halálosan vicces, Laughter and Punishment, Riso e Castigo, Смех и наказание, Смях и наказание

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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