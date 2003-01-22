Венсан, молодой энергичный врач, постоянно подшучивает над своими пациентами, друзьями и женой. Его жена Камилла устала жить с человеком, который её не слышит, не понимает и она решает уйти от него. Беда не приходит одна. В тот же вечер Венсан узнаёт, что его шутки могут стать причиной всех его несчастий... Раздираемый противоречиями, не зная, что выбрать: свою любовь к шуткам и розыгрышам или скрываемую в глубине души сентиментальность, - Венсан пускается в увлекательное путешествие в поисках своего собственного "я". Чтобы обрести себя, ему приходится столкнуться с реальной жизнью, истинными чувствами и умерить свой запал юмора, чтобы, в конце концов, обрести счастье…