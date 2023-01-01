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Спроси у пыли
Спроси у пыли, 2006: актеры и роли
Ask the Dust
Спроси у пыли
2006 / США
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Спроси у пыли, 2006: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Таун
Robert Towne
В ролях
Колин Фаррелл
Colin Farrell
Сальма Хайек
Salma Hayek
Айлин Эткинс
Eileen Atkins
Джереми Кратчли
Jeremy Crutchley
Уильям Мапотер
William Mapother
Идина Мензел
Idina Menzel
Тамара Крэйг Томас
Дональд Сазерленд
Donald Sutherland
Джастин Кирк
Justin Kirk
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Переводчик
Рецензия
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