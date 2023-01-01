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Спроси у пыли
Киноафиша Фильмы Спроси у пыли Спроси у пыли, 2006: актеры и роли
Ask the Dust Спроси у пыли 2006 / США
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Спроси у пыли, 2006: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Таун Robert Towne
В ролях
Колин Фаррелл Колин Фаррелл Colin Farrell Сальма Хайек Сальма Хайек Salma Hayek Айлин Эткинс Айлин Эткинс Eileen Atkins Джереми Кратчли Jeremy Crutchley Уильям Мапотер Уильям Мапотер William Mapother Идина Мензел Идина Мензел Idina Menzel Тамара Крэйг Томас Дональд Сазерленд Дональд Сазерленд Donald Sutherland Джастин Кирк Джастин Кирк Justin Kirk
Переводчик
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