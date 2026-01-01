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Нинетто Даволи
Ninetto Davoli
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Нинетто Даволи
Нинетто Даволи
Ninetto Davoli
Дата рождения
11 октября 1948
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.7
Невероятные приключения итальянцев в России
(1973)
Билеты
7.2
Птицы большие и малые
(1966)
7.1
Теорема
(1968)
Фильмография Нинетто Даволи
5.8
Пазолини
Pasolini
драма, биография
2014, Франция / Италия / Бельгия
Смотреть трейлер
5.9
Без всякой жалости
Senza nessuna pietà
мелодрама
2014, Италия
6.1
Столкновение цивилизаций в лифте на площади Витторио
Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio
драма
2009, Италия
6.1
Одно из двух
Uno su due
драма
2006, Италия
6.7
Цветок 1001 ночи
Fiore delle mille e una notte, Il
фэнтези, комедия, приключения, эротика, мелодрама
1974, Италия / Франция
7.7
Невероятные приключения итальянцев в России
Neveroyatnye priklyucheniya italyantsev v Rossii
комедия, приключения
1973, СССР
Смотреть трейлер
Билеты
7
Декамерон
The Decameron
драма, мелодрама, приключения, комедия
1971, Италия / Франция / ГДР
6.4
Кентерберийские рассказы
I racconti di Canterbury
комедия, драма
1971, Италия / Франция
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