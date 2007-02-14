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Постер фильма Прыжок
5.9
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5.9

Прыжок

, 2008
Jump!
Австрия / драма / 18+
Постер фильма Прыжок
5.9

О фильме

Австрия, 1928 год. В суде расследуется дело, еврейский юноша Филипп Халсман обвиняется в убийстве собственного отца. В Австрии, где проходит процесс, царят антисемитские настроения, которые не сулят Филлипу объективности в этом деле и самый суровый приговор кажется неминуемым. Помочь юноше берется местный адвокат Ричард Прессбургер…

В ролях

Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Richard Pressburger
Бен Сильверстоун
Phillippe Halsman
Мартина МакКачон
Liuba Halsman
Хайнц Хёниг
Morduch Halsman
Аня Крус
Ita Halsman
Хайнц Трикснер
Хайнц Трикснер
Emil Groeschel
Кристоф Шоберсбергер
Siegfried Hohenleitner
Ричард Джонсон
Judge Larcher
Вольфганг Фирек
Leopold Zipperer
Adi Hirschal
Dr. Stein
Режиссер Джошуа Синклер
Сценарист Райан Джеймс, Джошуа Синклер
Композитор Кевин Каска
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 19 июня 2008
Премьера в мире 14 февраля 2007
Дата выхода
19 июня 2008 Германия
Бюджет €3 500 000
Сборы в мире $964 534
Производство A Rose in Winter
Другие названия
Jump!, Jump, Philippe Halsman, Julgamento Hostil, Jump - Sprung in die Ewigkeit, Muerte y castigo, Nespravodlivo odsúdený, Sentença de um Assassino, Sentencia de un asesino, The Crime, Άλμα στην φήμη, Прыжок, Скок!, 错位的审判

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 14 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

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