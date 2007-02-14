Австрия, 1928 год. В суде расследуется дело, еврейский юноша Филипп Халсман обвиняется в убийстве собственного отца. В Австрии, где проходит процесс, царят антисемитские настроения, которые не сулят Филлипу объективности в этом деле и самый суровый приговор кажется неминуемым. Помочь юноше берется местный адвокат Ричард Прессбургер…
Jump!, Jump, Philippe Halsman, Julgamento Hostil, Jump - Sprung in die Ewigkeit, Muerte y castigo, Nespravodlivo odsúdený, Sentença de um Assassino, Sentencia de un asesino, The Crime, Άλμα στην φήμη, Прыжок, Скок!, 错位的审判
Рейтинг фильма
5.9
Оцените14 голосов
5.8IMDb
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