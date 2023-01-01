Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Патти Смит. Мечта жизни
Фильмы похожие на Патти Смит. Мечта жизни
Patti Smith: Dream of life
Патти Смит. Мечта жизни
2007 / США
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Патти Смит. Мечта жизни
Вся информация о фильме
Время Армагеддона
драма
2022, Бразилия
6.0
Дэвид Боуи: Moonage Daydream
документальный, музыка
2022, Германия
8.0
Между нами музыка
драма, мюзикл, мелодрама
2018, США
6.0
Соль Земли
документальный, биография
2014, Франция / Италия / Бразилия
7.0
Контроль
мюзикл, драма, биография
2007, США / Великобритания / Австралия / Япония
7.0
Жертвоприношение
драма
1986, Швеция / Франция
7.0
Святая кровь
ужасы, драма, триллер
1986,
6.0
Берроуз
документальный, биография
1983, США
7.0
Трофей
документальный
2017, США
7.0
Дядя Говард
документальный
2016, Великобритания / США
6.0
Труделл
документальный
2005, США
7.0
Последний вальс
мюзикл, документальный
1978, США
8.0
Гласс. Портрет Филипа в 12 частях
документальный, мюзикл
2007, Австралия / США
7.0
Нет пути назад: Боб Дилан
мюзикл, документальный, биография
2005, Великобритания / США / Япония
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить