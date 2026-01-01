Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Патти Смит. Мечта жизни

Награды и номинации фильма Патти Смит. Мечта жизни 2007

Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Номинант
 Exceptional Merit in Nonfiction Filmmaking
Номинант
Сандэнс 2008 Сандэнс 2008
Документалистика
Победитель
Документалистика
Победитель
Документалистика
Номинант
Берлинале 2008 Берлинале 2008
Лучший документальный фильм
Номинант
