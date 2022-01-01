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Патти Смит. Мечта жизни
Патти Смит. Мечта жизни, 2007: актеры и роли
Patti Smith: Dream of life
Патти Смит. Мечта жизни
2007 / США
7.1
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Патти Смит. Мечта жизни, 2007: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Себринг
Steven Sebring
В ролях
Патти Смит
Patti Smith
Боб Дилан
Bob Dylan
Фли
Flea
Филип Гласс
Philip Glass
Сэм Шепард
Sam Shepard
Том Верлен
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