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Патти Смит. Мечта жизни Патти Смит. Мечта жизни
Киноафиша Фильмы Патти Смит. Мечта жизни Патти Смит. Мечта жизни, 2007: актеры и роли
Patti Smith: Dream of life Патти Смит. Мечта жизни 2007 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Патти Смит. Мечта жизни, 2007: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Себринг Steven Sebring
В ролях
Патти Смит Patti Smith Боб Дилан Bob Dylan Фли Flea Филип Гласс Филип Гласс Philip Glass Сэм Шепард Сэм Шепард Sam Shepard Том Верлен Tom Verlaine
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