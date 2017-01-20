Трофей, 2017

После 1970 году более половины диких животных исчезло с лица Земли. В центре сюжета, посвященного проблемам вымирания целых видов из-за человеческих действий – Филипп Гласс, опытный охотник. Он летит в Африку, чтобы получить крупную добычу – слона. Он рассказывает о своем мировоззрении и развитии увлечения, которым занялся еще в детстве. Гласс считает, что чувство вины за смерть невинных животных – удел слабых, неприспособленных к борьбе людей. Второй ключевой персонаж – Джон Хьюм, владелец фермы носорогов, считающий своим долгом спасение этих вымирающих созданий.