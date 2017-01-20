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Трофей, 2017

2017 / США
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15 голосов
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После 1970 году более половины диких животных исчезло с лица Земли. В центре сюжета, посвященного проблемам вымирания целых видов из-за человеческих действий – Филипп Гласс, опытный охотник. Он летит в Африку, чтобы получить крупную добычу – слона. Он рассказывает о своем мировоззрении и развитии увлечения, которым занялся еще в детстве. Гласс считает, что чувство вины за смерть невинных животных – удел слабых, неприспособленных к борьбе людей. Второй ключевой персонаж – Джон Хьюм, владелец фермы носорогов, считающий своим долгом спасение этих вымирающих созданий.

  • В начале прошлого века носорогов было более полумиллиона. На текущий момент их популяция не насчитывает и тридцати тысяч. Жителей саванны безжалостно истребляют из-за ценности рогов.
  • По мнению главы фонда SCI, охотники сильно помогают делу сохранения диких зверей, как бы абсурдно это ни звучало – оплата за право застрелить одного льва или слона позволяет спасти гораздо больше исчезающих хищников.
  • Фильм продюсировал Том Харди.
  • Несмотря на высочайшие оценки критиков, многие кинотеатры категорически отказались выпускать документальную ленту, в которой демонстрируется жестокое обращение с животными.

Документальное расследование индустрии охоты и сафари, сохранения дикой природы в США и Африке, раскрывающее тяжелые последствия обращения с животными как с расходным товаром.

7.3 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 20 января 2017
Возраст 12+
Режиссер
Кристина Клузио
В ролях
Филип Гласс
Филип Гласс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Трофей 2 постера
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