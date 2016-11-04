Ночь длиною в тысячу часов, 2016

Успешный и многолюдный клан Уллихов съезжается на традиционное семейное собрание в Вену. Филипу, самому молодому из них, нужно отвоевать у своего кузена право управлять семейным бизнесом. Однако повестка дня радикально меняется, когда к семейному сборищу неожиданно присоединяются несколько поколений вроде бы давно умерших предков Уллихов. Настоящее смыкается с прошлым, и пока предки раскрывают страшные секреты об истинном происхождении семейного состояния, Филипу нужно понять, что делать с внезапно возникшим чувством к воскресшей дальней родственнице — которое, как назло, оказывается еще и взаимным.