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Ночь длиною в тысячу часов Ночь длиною в тысячу часов
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Die Nacht der 1000 Stunden

Ночь длиною в тысячу часов, 2016

2016 / Австрия / Люксембург / Нидерланды
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15 голосов
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О фильме

Успешный и многолюдный клан Уллихов съезжается на традиционное семейное собрание в Вену. Филипу, самому молодому из них, нужно отвоевать у своего кузена право управлять семейным бизнесом. Однако повестка дня радикально меняется, когда к семейному сборищу неожиданно присоединяются несколько поколений вроде бы давно умерших предков Уллихов. Настоящее смыкается с прошлым, и пока предки раскрывают страшные секреты об истинном происхождении семейного состояния, Филипу нужно понять, что делать с внезапно возникшим чувством к воскресшей дальней родственнице — которое, как назло, оказывается еще и взаимным.

5.8 Оцените
15 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в мире 4 ноября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Вирджил Видрич
В ролях
Лоуренс Рапп
Амира Касар
Амира Касар
Йохан Адам Эст
Лукас Мико
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ночь длиною в тысячу часов 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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