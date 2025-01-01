Как Саурон прокормил орков: раскрываем состав армейского меню Мордора

Откуда взялся Боб в «Твин Пиксе»? Дэвид Линч увидел его в зеркале, а ещё ядерный взрыв вмешался

Что за красная комната в «Твин Пикс» Линча? Странный символ, который запутал даже преданных фанатов

«Война и ложь»: иностранные зрители критикуют лучший фильм Бондарчука — считают Безухова просто ужасным

Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей

Без Артема Колчина и Саши Белого: на Первом канале вышел новый «Бой с тенью» — вот что творится в сериале

Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими

Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде

Аль Пачино почти отказался от одной из своих лучших ролей — но передумал и получил номинацию на «Оскар»

Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино