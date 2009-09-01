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Киноафиша Фильмы Восемь раз поднялся

Восемь раз поднялся

8 fois debout 18+
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Причины посмотреть

О фильме

Награды и фестивали:
Международный кинофестиваль в Токио — приз за лучшую женскую роль
Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне — приз за режиссерский дебют
Международный фестиваль франкоязычного кино в Намюре — участник программы
Кинофестиваль в Тайбее — участник программы
Фестиваль французского кино в Бразилии — участник программы
Фестиваль французского кино в Нью-Йорке — участник программы

Эльза перебивается мелкими заработками: ночью она моет автобусы на заброшенном складе, днём – сквозь сон приглядывает за ребёнком молодой зажиточной пары. В надежде найти настоящую работу, она ходит на собеседования, которые ничем для неё не заканчиваются. Матье, её сосед по лестничной клетке, пытается ей помочь, но также безуспешно. И однажды, Эльза оказывается на улице. Жизнь становится совсем безнадежной, и тут ещё Матье предлагает свою любовь.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 сентября 2009
Дата выхода
12 ноября 2010 Канада
14 апреля 2010 Франция
Производство Moteur S'il Vous Plaît, Rouge International, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
8 fois debout, 8 Times Up, Der Sturz ins Leben, Do ośmiu razy sztuka, Eight Times Up, Hétszer lenn, nyolcszor fenn, Huit fois debout, エイト・タイムズ・アップ, 八次为限, 第8回合愛上你
В ролях
Жюли Гайе
Жюли Гайе
Дени Подалидес
Дени Подалидес
Матье Буссон
Кевин Фрашон
Констанс Долле
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
6.2 IMDb
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