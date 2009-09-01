Награды и фестивали:
Международный кинофестиваль в Токио — приз за лучшую женскую роль
Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне — приз за режиссерский дебют
Международный фестиваль франкоязычного кино в Намюре — участник программы
Кинофестиваль в Тайбее — участник программы
Фестиваль французского кино в Бразилии — участник программы
Фестиваль французского кино в Нью-Йорке — участник программы
Эльза перебивается мелкими заработками: ночью она моет автобусы на заброшенном складе, днём – сквозь сон приглядывает за ребёнком молодой зажиточной пары. В надежде найти настоящую работу, она ходит на собеседования, которые ничем для неё не заканчиваются. Матье, её сосед по лестничной клетке, пытается ей помочь, но также безуспешно. И однажды, Эльза оказывается на улице. Жизнь становится совсем безнадежной, и тут ещё Матье предлагает свою любовь.
|12 ноября 2010
|Канада
|14 апреля 2010
|Франция