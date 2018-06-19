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Гай Мэддин
Гай Мэддин
Guy Maddin
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Гай Мэддин
Guy Maddin
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Дата рождения
28 февраля 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Гая Мэддина
Родился 28 февраля 1956 года. Виннипег, Канада.
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Фильмография Гая Мэддина
Зеленый туман
детектив
2017, США
6.0
Послание к Человеку. Ретроспектива Гая Мэддина 3
2016,
0.0
1000 глаз доктора Маддина
документальный
2015, США / Франция
6.0
Запретная комната
комедия, детектив
2015, Канада
6.0
Отправьте меня на электрический стул
драма, короткометражный
2009, Канада
6.0
Мой Виннипег
исторический, документальный, драма, комедия
2007, Канада
7.0
Врезалось в память!
фантастика, драма
2006, Канада / США
7.0
Моему отцу — 100
документальный, короткометражный
2005, Канада
7.0
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19 июня 2018 13:47
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