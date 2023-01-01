Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Утиный суп
Фильмы похожие на Утиный суп
Duck Soup
Утиный суп
1933 / США
7.8
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Утиный суп
Вся информация о фильме
Ракета
драма
2014, Австралия / Таиланд
7.0
Его девушка Пятница
комедия, мелодрама, драма
1940, США
7.0
Воспитание крошки
комедия, мелодрама
1938, США
7.0
Ночь в опере
комедия
1935, США
7.0
Тонкий человек
комедия, криминал, мистика
1934, США
8.0
Кинг Конг
фантастика, приключения, ужасы, боевик
1933, США
8.0
Франкенштейн
мистика, ужасы
1931, США
7.0
Восход солнца
мелодрама, криминал, драма
1927, США
7.0
Счастливая любовь
комедия
1949, США
5.0
Собирайтесь вокруг флага, ребята!
комедия
1958, США
6.0
Ночь в Касабланке
комедия
1946, США
7.0
Лошадиные перья
комедия
1932, США
7.0
Двойной динамит
комедия, мюзикл
1951, США
5.0
Ужасная правда
мелодрама, комедия
1937, США
6.0
Любовный роман
комедия, драма, мелодрама
1939, США
7.0
Идти своим путем
комедия, драма, музыка
1944, США
7.0
Незабываемый роман
мелодрама, комедия, драма
1957, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить