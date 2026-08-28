6.9A Night in Casablanca
Ночь в Касабланке, 1946
США / комедия / 18+
О фильме
Устроившись управляющим в гостиницу Касабланка добродушный и немного растяпистый Корнблоу и не подозревал что ожидает его! Все предыдущие менеджеры погибали при странных обстоятельствах. Как выяснилось позже, нацисты спрятали в этой гостинице свои сокровища, которые хотели забрать после окончания войны.
Увидев что они снова не успели, и в гостинице уже появился новый управляющий, они также решают избавится от него придумав хитроумный план заманить его в ловушку при помощи роковой красавицы. Но тут вмешивается в дело Господин Случай...
В ролях
Граучо Маркс
Kornblow
Харпо Маркс
Rusty
Чико Маркс
Corbaccio
Чарльз Дрэйк
Pierre
Луис Колье
Annette
Братья Маркс
Сиг Руман
Pfferman
Лизетт Вери
Bea
Льюис Л. Расселл
Governor
Режиссер Арчи Майо
Сценарист Фрэнк Тэшлин, Джозеф Филдс, Роланд Кибби
Композитор Вернер Янссен
Детали фильма
Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1946
Премьера в мире 10 мая 1946
Дата выхода
|5 мая 1949
|Австрия
|12
|10 мая 1946
|США
|12 октября 1946
|Швеция
Где посмотреть фильмИВИ
Производство Loma Vista Productions
Другие названия
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Обновлено 28 августа 2026
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