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Постер фильма Ночь в Касабланке
6.9
Киноафиша Фильмы Ночь в Касабланке
6.9

Ночь в Касабланке

, 1946
A Night in Casablanca
США / комедия / 18+
Постер фильма Ночь в Касабланке
6.9

О фильме

Устроившись управляющим в гостиницу Касабланка добродушный и немного растяпистый Корнблоу и не подозревал что ожидает его! Все предыдущие менеджеры погибали при странных обстоятельствах. Как выяснилось позже, нацисты спрятали в этой гостинице свои сокровища, которые хотели забрать после окончания войны.

Увидев что они снова не успели, и в гостинице уже появился новый управляющий, они также решают избавится от него придумав хитроумный план заманить его в ловушку при помощи роковой красавицы. Но тут вмешивается в дело Господин Случай...

В ролях

Граучо Маркс
Kornblow
Харпо Маркс
Rusty
Чико Маркс
Corbaccio
Чарльз Дрэйк
Pierre
Луис Колье
Annette
Братья Маркс
Сиг Руман
Pfferman
Лизетт Вери
Bea
Льюис Л. Расселл
Governor
Дэн Сеймур
Prefect of Police
Режиссер Арчи Майо
Сценарист Фрэнк Тэшлин, Джозеф Филдс, Роланд Кибби
Композитор Вернер Янссен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1946
Премьера в мире 10 мая 1946
Дата выхода
5 мая 1949 Австрия 12
10 мая 1946 США
12 октября 1946 Швеция

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Loma Vista Productions
Другие названия
A Night in Casablanca, Una noche en Casablanca, Une nuit à Casablanca, En natt i Casablanca, Uma Noite em Casablanca, Een nacht in Casablanca, Eine Nacht in Casablanca, Eine Nacht mit Beatrice, Éjszaka Casablancában, En nat i Casablanca, Layla be'Casablanca, Marx Brothers - Eine Nacht in Casablanca, Mia nyhta stin Casablanca, Noć u Kazablanki, Noc w Casablance, O noapte la Casablanca, Shabi Dar Casablanca, Üç Ahbap Çavuşlar Casus Peşinde, Una nit a Casablanca, Una notte a Casablanca, Yö Casablancassa, Θησαυροί στην Καζαμπλάνκα, Μια νύχτα στην Καζαμπλάνκα, Една нощ в Казабланка, Ночь в Касабланке, マルクス捕物帳 カサブランカの一夜, マルクス捕物帖, Die Marx Brothers: Eine Nacht in Casablanca, Marx Brothers - A Night in Casablanca

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 28 августа 2026

Цитаты

Ronald Kornblow Отныне главное в этом отеле — скорость. Если гость попросит яйцо всмятку — подайте ему через две минуты, если попросит яйцо всмятку за две минуты — подайте через минуту, а если попросит яйцо всмятку за минуту — дайте ему курицу и пусть сам разберётся!

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Ночь в Касабланке

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