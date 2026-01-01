Счастливая любовь

, 1949
Love Happy
США / комедия / 18+
О фильме

Молодой канатоходец, подготавливающий новое Бродвейское шоу задержан в ювелирном магазине. Он подозревается в краже дорогого ожерелья, которое было спрятано в банке из-под сардин. Пропажу разыскивают герои из разных социальных слоев - от бродяги до колоритной благородной дамы, и это превращается в веселое приключение.

В ролях

Харпо Маркс
Чико Маркс
Вера-Эллен
Рэймонд Берр
Мелвилл Купер
Илона Мэсси
Режиссер Лео МакКери, Дэвид Миллер
Сценарист Фрэнк Тэшлин, Бен Хект, Мак Бенофф, Харпо Маркс
Композитор Энн Ронелл
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1949
Премьера в мире 12 октября 1949
Дата выхода
12 октября 1949 США
Производство Artists Alliance
Другие названия
Love Happy, Sardinmysteriet, Locos de atar, Amor en conserva, Blonde Heaven, Blondes Up, Bratři Marxové: Love Happy, Bröderna Marx rensar stan, Diamonds in the Basement, Die Marx Brothers im Theater, Fericit din dragoste, Glücklich verliebt, Hearts and Diamonds, Helter Skelter, Kleptomaniacs, La chasse au trésor, La pêche au trésor, Liefdevreugde, Louco por Mulheres, Loucos de Amor, Op jacht naar de schat, Ravu Happî, Sardiinimysteerio, Šťastni v lásce, Szczęśliwa miłość, Trelloi erotevmenoi, Üç ahbap çavuşlar elmas peşinde, Una notte sui tetti, Счастливая любовь, Щастлива любов, ラヴ・ハッピー

Рейтинг фильма

5.8
5.8 IMDb
Лучшие комедии 

Цитаты

Detective Sam Grunion, narrator of the story Я тот самый Сэм Грёнион, который раскрыл международную аферу с добычей урана. Скотланд-Ярд был в тупике, ФБР тоже. Меня вызвали, и дело решилось сразу: я признался.

