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Постер фильма Шок
5.7
Киноафиша Фильмы Шок
5.7

Шок

, 1982
Le choc
Франция / мелодрама, криминал, боевик / 18+
Постер фильма Шок
5.7

О фильме

Наемный убийца Кристиан Морелли всегда пользовался хорошим спросом в мафиозных кругах. Но после 10 лет работы он решает уйти из бизнеса и поселиться в деревне. Естественно, бывшие заказчики недовольны его решением..

В ролях

Ален Делон
Ален Делон
Christian Morelli
Франсуа Перро
Cox
Жан-Луи Ришар
Жан-Луи Ришар
Maubert, l'inspecteur de la DST
Этьен Шико
Michel
Катрин Денев
Катрин Денев
Claire
Филипп Леотар
Félix
Стефан Одран
Катрин Лепренс
Mathilde
Федор Аткин
Федор Аткин
Borévitch, dit 'Boro'
Франк-Оливье Бонне
Silvio
Myriam Pisacane
L'Ange Bleu
Режиссер Робин Дэвис
Сценарист Ален Делон, Жан-Патрик Маншетт, Dominique Robelet, Робин Дэвис, Клод Вейо
Композитор Филипп Сард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1982
Премьера онлайн 28 апреля 1982
Премьера в мире 28 апреля 1982
Дата выхода
27 января 1983 Аргентина
19 августа 1983 Германия
20 января 1983 Нидерланды
23 сентября 1983 Норвегия
24 марта 1983 Португалия
21 мая 1990 СССР
1 декабря 1982 Турция
14 февраля 1983 Уругвай
28 апреля 1982 Франция
Производство Sara Films, T. Films
Другие названия
Le choc, Шок, A sokk, A sokkhatás, Contract in Blood, Der Schock, El choque, El shock, Fuga para a Felicidade, Il bersaglio, Shock, Sjokket, Sok, Šok, Şok, Szok, Viimeinen keikka, Сблъсъкът, 冲撞

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 15 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

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