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5.7
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Фильмы
Шок
5.7
Шок
, 1982
Le choc
Франция / мелодрама, криминал, боевик / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
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Места съёмок
5.7
О фильме
Наемный убийца Кристиан Морелли всегда пользовался хорошим спросом в мафиозных кругах. Но после 10 лет работы он решает уйти из бизнеса и поселиться в деревне. Естественно, бывшие заказчики недовольны его решением..
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В ролях
Ален Делон
Christian Morelli
Франсуа Перро
Cox
Жан-Луи Ришар
Maubert, l'inspecteur de la DST
Этьен Шико
Michel
Катрин Денев
Claire
Филипп Леотар
Félix
Стефан Одран
Катрин Лепренс
Mathilde
Федор Аткин
Borévitch, dit 'Boro'
Франк-Оливье Бонне
Silvio
Myriam Pisacane
L'Ange Bleu
Режиссер
Робин Дэвис
Сценарист
Ален Делон
,
Жан-Патрик Маншетт
,
Dominique Robelet
,
Робин Дэвис
,
Клод Вейо
Композитор
Филипп Сард
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
1982
Премьера онлайн
28 апреля 1982
Премьера в мире
28 апреля 1982
Дата выхода
27 января 1983
Аргентина
19 августа 1983
Германия
20 января 1983
Нидерланды
23 сентября 1983
Норвегия
24 марта 1983
Португалия
21 мая 1990
СССР
1 декабря 1982
Турция
14 февраля 1983
Уругвай
28 апреля 1982
Франция
Производство
Sara Films, T. Films
Другие названия
Le choc, Шок, A sokk, A sokkhatás, Contract in Blood, Der Schock, El choque, El shock, Fuga para a Felicidade, Il bersaglio, Shock, Sjokket, Sok, Šok, Şok, Szok, Viimeinen keikka, Сблъсъкът, 冲撞
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Рейтинг фильма
5.7
Оцените
15
голосов
5.8
IMDb
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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