На золотой прииск в горах Канады совершено нападение. Одному из рабочих повезло больше других. Альдо удалось не только остаться в живых, но и избавиться от бандитов. Теперь он спешит подальше от этого места, чтобы спрятать ящики с золотом, решив через месяц вернуться в эти глухие места вместе с друзьями и забрать сокровища, затопленные под водопадом. Но золото окажется непросто вернуть.

