О фильме

На золотой прииск в горах Канады совершено нападение. Одному из рабочих повезло больше других. Альдо удалось не только остаться в живых, но и избавиться от бандитов. Теперь он спешит подальше от этого места, чтобы спрятать ящики с золотом, решив через месяц вернуться в эти глухие места вместе с друзьями и забрать сокровища, затопленные под водопадом. Но золото окажется непросто вернуть.
Страна Канада / Франция
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1983
Премьера в мире 12 января 1983
Дата выхода
2 сентября 1983 Германия
12 января 1983 Франция
Бюджет 5 300 000 CAD
Производство Les Films Christian Fechner, Parma Films, Corporation Image M & M
Другие названия
Le ruffian, Der Rammbock, Drsný chlapík, El rufián, The Ruffian, Bumerang, Den råbarkede, Fem lådor guld, Kovanahkainen, Os Grandes Aventureiros, Öt láda aranyrög, Tüccar, Una cascata tutta d'oro, Багатій, Богач, Главорезът
Режиссер
Жозе Джованни
В ролях
Лино Вентура
Лино Вентура
Бернар Жиродо
Бернар Жиродо
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.0
Оцените 14 голосов
6 IMDb
