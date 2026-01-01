На золотой прииск в горах Канады совершено нападение. Одному из рабочих повезло больше других. Альдо удалось не только остаться в живых, но и избавиться от бандитов.
Теперь он спешит подальше от этого места, чтобы спрятать ящики с золотом, решив через месяц вернуться в эти глухие места вместе с друзьями и забрать сокровища, затопленные под водопадом. Но золото окажется непросто вернуть.
СтранаКанада / Франция
Продолжительность1 час 48 минут
Год выпуска1983
Премьера в мире12 января 1983
Дата выхода
2 сентября 1983
Германия
12 января 1983
Франция
Бюджет5 300 000 CAD
ПроизводствоLes Films Christian Fechner, Parma Films, Corporation Image M & M
Другие названия
Le ruffian, Der Rammbock, Drsný chlapík, El rufián, The Ruffian, Bumerang, Den råbarkede, Fem lådor guld, Kovanahkainen, Os Grandes Aventureiros, Öt láda aranyrög, Tüccar, Una cascata tutta d'oro, Багатій, Богач, Главорезът