Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Троих надо убрать
Постер фильма Троих надо убрать
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Троих надо убрать

Троих надо убрать

Trois hommes а abattre, 1980 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Профессиональный картежник Мишель Жерфо, возвращаясь темной ночью домой, замечает раненого человека. Не раздумывая, он отвозит его в больницу, но внезапно понимает, что попал в западню: за ним следят. Мишель выбирает игру ва-банк и решает выяснить, кто же стоит за преступлением, невольным свидетелем которого он стал. Разведав про мафию торговцев оружием, он подставил себя под удар. Теперь Мишелю, несмотря на чудеса изворотливости, «светит» либо сотрудничество с мерзкими типами, либо смерть. И наемный убийца уже «на хвосте».
Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1980
Премьера онлайн 11 ноября 1980
Премьера в мире 31 октября 1980
Дата выхода
11 ноября 1980 США
31 октября 1980 Франция
Производство Adel Productions, Antenne 2 (A2), Union Générale Cinématographique (UGC)
Другие названия
3 hommes à abattre, Three Men to Kill, Троих нужно убрать, 3 hombres para matar, Akcja przeciw trzem, Døden er mitt våpen, Dødens bagmænd, Drei Männer müssen sterben, El derecho a matar, Három felesleges ember, Három fölösleges férfi, Katutappaja, Killer stellen sich nicht vor, The Deadly Game, Three Men to Destroy, Traja muži na zabitie, Tre uomini da abbattere, Trei oameni periculoși, Três Homens a Abater, Três Homens Para Matar, Tři muži na zabití, Trois hommes à abattre, Trojico je treba ubiti, Trojicu treba ubiti, Trzech ludzi do zabicia, Üç adam ölecek, Uch kishini olib tashlash kerak, Üçünü çıxarmaq lazımdır, Τρεις άντρες στο στόχαστρο, Трима мъже за убиване, Трьох треба прибрати, Үшеуін алып тастау керек, ポーカー・フェイス/アラン・ドロン・ウィズ・ジャック・ドレー
Режиссер
Жак Дере
В ролях
Ален Делон
Ален Делон
Далила Ди Лаззаро
Робертс Паскаль
Пьер Дюкс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Троих надо убрать
Полицейская история 6.8
Полицейская история (1975)
Борсалино и компания 6.6
Борсалино и компания (1974)
Борсалино 7.1
Борсалино (1970)
Двое в городе 7.2
Двое в городе (1973)
Прощай, друг 6.8
Прощай, друг (1968)
Убийство Троцкого 6.1
Убийство Троцкого (1972)
Смерть негодяя 6.9
Смерть негодяя (1977)
За шкуру полицейского 6.5
За шкуру полицейского (1981)
Неизвестный в доме 6.2
Неизвестный в доме (1992)
Не будите спящего легавого 5.5
Не будите спящего легавого (1988)
Переход 4.8
Переход (1986)
Слово полицейского 6.1
Слово полицейского (1985)

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Троих надо убрать - смотреть в онлайн-кинотеатре

Троих надо убрать

Похожие фильмы онлайн

Полицейская история
 
Борсалино и компания
 
Двое в городе
 
Онлайн кинотеатр

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Помните робота Вертера из «Гостьи из будущего»? Этот герой пришел в советский детский фильм из западного кино 18+
Когда устали от детективов и времени много нет: это 84-минутная комедия «сделает ваш день» — Догилева роскошна
«Как приручить лису» далеко не самый запутанный: 5 залипательных сериалов про расследование жутких преступлений
Арабский шейх лично не одобрил: почему лучшие серии «Маши и Медведя» так и не показали в ОАЭ
Олег Табаков и московские тараканы «помогли» Netflix снять лучший детектив зимы 2026-го: от концовки у меня упала челюсть
14 лет в «черных списках»: чиновники СССР этого фильма о войне боялись, как огня – но после премьеры пришлось награждать
«Ладони вспотели, пульс подскочил»: первые зрители этого нового хоррора выходят с сеансов на подкошенных ногах
Наш ответ Линчу: эти 5 сериалов зрители признали русской версией легендарного «Твин Пикса» (в №1 даже снялся Смоляков)
«Пламя и пепел» похоронили франшизу? Кэмерон готов отменить «Аватаров» 4 и 5 – спойлеры финала «сольет» в тот же день
$100 млн за сезон: «предка» «Игры престолов» НВО выпустил еще в нулевые – зритель к такому эпику оказался не готов
Вопрос про культовый советский фильм и Таиланд загнал в тупик даже знатоков «Что? Где? Когда?», а вы справитесь? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше