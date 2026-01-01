Профессиональный картежник Мишель Жерфо, возвращаясь темной ночью домой, замечает раненого человека. Не раздумывая, он отвозит его в больницу, но внезапно понимает, что попал в западню: за ним следят. Мишель выбирает игру ва-банк и решает выяснить, кто же стоит за преступлением, невольным свидетелем которого он стал.
Разведав про мафию торговцев оружием, он подставил себя под удар. Теперь Мишелю, несмотря на чудеса изворотливости, «светит» либо сотрудничество с мерзкими типами, либо смерть. И наемный убийца уже «на хвосте».
СтранаФранция / Италия
Продолжительность1 час 32 минуты
Год выпуска1980
Премьера онлайн11 ноября 1980
Премьера в мире31 октября 1980
Дата выхода
11 ноября 1980
США
31 октября 1980
Франция
ПроизводствоAdel Productions, Antenne 2 (A2), Union Générale Cinématographique (UGC)
Другие названия
3 hommes à abattre, Three Men to Kill, Троих нужно убрать, 3 hombres para matar, Akcja przeciw trzem, Døden er mitt våpen, Dødens bagmænd, Drei Männer müssen sterben, El derecho a matar, Három felesleges ember, Három fölösleges férfi, Katutappaja, Killer stellen sich nicht vor, The Deadly Game, Three Men to Destroy, Traja muži na zabitie, Tre uomini da abbattere, Trei oameni periculoși, Três Homens a Abater, Três Homens Para Matar, Tři muži na zabití, Trois hommes à abattre, Trojico je treba ubiti, Trojicu treba ubiti, Trzech ludzi do zabicia, Üç adam ölecek, Uch kishini olib tashlash kerak, Üçünü çıxarmaq lazımdır, Τρεις άντρες στο στόχαστρο, Трима мъже за убиване, Трьох треба прибрати, Үшеуін алып тастау керек, ポーカー・フェイス/アラン・ドロン・ウィズ・ジャック・ドレー