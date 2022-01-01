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Мой друг — предатель
Киноафиша Фильмы Мой друг — предатель
Mon ami le traître

Мой друг — предатель, 1988

1988 / Франция
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 26 октября 1988
Режиссер
Жозе Джованни
В ролях
Валери Каприски
Андре Дюссолье
Андре Дюссолье
Тьерри Фремон
Ив Кребуль
Филипп Дормуа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мой друг — предатель 1 постер
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