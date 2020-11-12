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Постер фильма Не будите спящего легавого
5.5
Киноафиша Фильмы Не будите спящего легавого
5.5

Не будите спящего легавого

, 1988
Ne reveillez pas un flic qui dort
Франция / криминал, триллер / 18+
Постер фильма Не будите спящего легавого
5.5

О фильме

Однажды ночью в Париже зверски убивают крупных дельцов порнобизнеса и наркоторговли. Расправа над ними напоминает страшную месть. Комиссар Грандель расследует убийства и выходит на след подпольной организации - "Союза полицейской солидарности", которую возглавляет коммисар Скатти, маниакальный борец за чистоту французского общества. Члены этого общества безжалостно истребляют "подонков, евреев и коммунистов", а шеф Гранделя ведет подлую двойную игру.

Теперь герой должен совершить возмездие.

В ролях

Серж Реджани
Le Stéphanois
Ален Делон
Ален Делон
Eugéne Grindel
Раймон Жером
Cazalieres
Патрик Каталифо
Pèret
Ксавье Делюк
Lutz
Мишель Серро
Roger Scatti
Roxan Gould
Jennifer
Стефан Жобер
Spiero
Консуэло де Авиланд
Corinne
Бернар Фарси
Бернар Фарси
Latueva
Режиссер Жозе Пинейро
Сценарист Фредерик Файярди, Ален Делон, Жозе Пинейро
Композитор Pino Marchese
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в мире 10 ноября 1988
Дата выхода
10 ноября 1988 Германия
14 декабря 1988 США
13 декабря 1988 Франция

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство Leda Productions, TF1 Films Production, Cité Films
Другие названия
Ne réveillez pas un flic qui dort, Panther II - Eiskalt wie Feuer, Let Sleeping Cops Lie, Løvløs purk - Spesialoppdraget, Não Acordem Este Polícia, Não Acordem o Tira Que Dorme, Ne diraj murjaka dok spava, Ne ébreszd fel az alvó zsarut, Nebuďte policajta, Nebuďte policajta!, Nebuďte spiaceho policajta, Never Wake a Cop, Nie budzi się gliniarza, który śpi, No despertar a un policía que duerme, No despierten al policía dormido, Väck aldrig den snut som sover, Μην ξυπνάτε έναν μπάτσο που κοιμάται, Не буди ченгето, когато спи, Не будите спящего полицейского, アラン・ドロン 私刑警察, Der Panther 2, Der Panther 2 - Eiskalt wie Feuer

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 12 голосов
5.5 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

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Не будите спящего легавого

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