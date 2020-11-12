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Однажды ночью в Париже зверски убивают крупных дельцов порнобизнеса и наркоторговли. Расправа над ними напоминает страшную месть. Комиссар Грандель расследует убийства и выходит на след подпольной организации - "Союза полицейской солидарности", которую возглавляет коммисар Скатти, маниакальный борец за чистоту французского общества. Члены этого общества безжалостно истребляют "подонков, евреев и коммунистов", а шеф Гранделя ведет подлую двойную игру.
Теперь герой должен совершить возмездие.
|10 ноября 1988
|Германия
|14 декабря 1988
|США
|13 декабря 1988
|Франция