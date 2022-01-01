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Рокко и его братья
Рокко и его братья, 1960: актеры и роли
Rocco e i suoi fratelli
Рокко и его братья
1960 / Франция / Италия
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 8.2
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Рокко и его братья, 1960: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лукино Висконти
Luchino Visconti
В ролях
Ален Делон
Alain Delon
Ренато Сальватори
Renato Salvatori
Анни Жирардо
Annie Girardot
Катина Паксино
Katina Paxinou
Alessandra Panaro
Макс Картье
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