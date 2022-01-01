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Преступный репортаж
Преступный репортаж, 1980: актеры и роли
Mort en direct, La
Преступный репортаж
1980 / Франция / ФРГ / Великобритания
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Преступный репортаж, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бертран Тавернье
Bertrand Tavernier
В ролях
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Харви Кейтель
Harvey Keitel
Вадим Гловна
Vadim Glowna
Бернар Вики
Гарри Дин Стэнтон
Harry Dean Stanton
Роми Шнайдер
Romy Schneider
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